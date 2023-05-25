Савчук Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1975
Отец ребёнка: Савчук Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1979
Сын: Савчук Николай Михайлович
Отец ребёнка: Савчук Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1983
Отец ребёнка: Савчук Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно