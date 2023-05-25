Савчук Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савчук Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1975

Сын: Савчук Иван Михайлович

Отец ребёнка: Савчук Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1979

Сын: Савчук Николай Михайлович

Отец ребёнка: Савчук Михаил Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1983

Сын: Савчук Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Савчук Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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