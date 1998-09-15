Демченко Иван Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемченко Иван Фадеевич

Демченко Иван Фадеевич

avatar

Место рождения

Смоленская обл., Глинковский р-н, с. Поповка

Дата рождения

1912

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская обл., Глинковский р-н, с. Поповка
Рождение ребёнка
18.02.1940

Сын: Демченко Анатолий

Мать ребёнка: Демченко Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
02.02.1942

Дочь: Казаринова Галина

Мать ребёнка: Демченко Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демченко Любовь Сергеевна

Смерть
1954
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close