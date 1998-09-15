Демченко Иван Фадеевич
Место рожденияСмоленская обл., Глинковский р-н, с. Поповка
Дата рождения1912
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская обл., Глинковский р-н, с. Поповка
Рождение ребёнка
18.02.1940
Сын: Демченко Анатолий
Мать ребёнка: Демченко Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
02.02.1942
Дочь: Казаринова Галина
Мать ребёнка: Демченко Любовь Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954