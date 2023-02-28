Фёдор Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федора Фёдорова
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Варвара Фёдорова
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Место жительства
1858
47
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильева
Смерть
Неизвестно