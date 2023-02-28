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Фёдор Фёдоров

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федора Фёдорова

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Варвара Фёдорова

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
47
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильева

Смерть
Неизвестно
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