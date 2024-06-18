Кондратий Петров Между 1737 и 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1737 и 1741

Дата смерти

23.04.1805

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

Между 1718 и 1707 г.р.

Дети

Около 1764 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1737 и 1741

Отец: Петр Макаров

Мать: Феона Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Степан Кондратьев

Мать ребёнка: Наталья Кузмина

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Вавила Кондратьев

Мать ребёнка: Наталья Кузмина

Смерть
23.04.1805

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