Кондратий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1737 и 1741
Дата смерти23.04.1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1737 и 1741
Отец: Петр Макаров
Мать: Феона Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Степан Кондратьев
Мать ребёнка: Наталья Кузмина
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Вавила Кондратьев
Мать ребёнка: Наталья Кузмина
Смерть
23.04.1805