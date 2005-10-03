Почекунин Леонид Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1937
Дата смерти03.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1937
Отец: Почекунин Алексей Ильич
Мать: Парасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фенина (Синдячкина) Любовь Павловна
Смерть
03.10.2005
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия