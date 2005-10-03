Почекунин Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почекунин Леонид Алексеевич

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

04.01.1937

Дата смерти

03.10.2005

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1937

Отец: Почекунин Алексей Ильич

Мать: Парасковья Васильевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фенина (Синдячкина) Любовь Павловна

Рождение ребёнка
04.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фенина (Синдячкина) Любовь Павловна

Смерть
03.10.2005
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия

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