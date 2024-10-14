Бухтина (Осипова) Екатерина Филиповна
женский, родилась 13.11.1883
умерла Неизвестно
ОтецОсипов Филипп Акинфович1846 г.р.
МатьОсипова Аксинья Семеновна1848 г.р.
Супруги
Бухтин Иван Михайлович1883 г.р.
Дети
(Бухтина) Анна Ивановна01.02.1903 г.р.
(Бухтина) Дарья Ивановна11.02.1907 г.р.
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Рождение
13.11.1883
Отец: Осипов Филипп Акинфович
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
01.02.1903
Дочь: (Бухтина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бухтин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1907
Дочь: (Бухтина) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Бухтин Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно