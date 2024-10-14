Бухтина (Осипова) Екатерина Филиповна 13.11.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Бухтина (Осипова) Екатерина Филиповна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 13.11.1883

умерла Неизвестно

Отец
Осипов Филипп Акинфович1846 г.р.
Мать
Осипова Аксинья Семеновна1848 г.р.
Супруги
Бухтин Иван Михайлович1883 г.р.
Дети
(Бухтина) Анна Ивановна01.02.1903 г.р.
(Бухтина) Дарья Ивановна11.02.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1883

Отец: Осипов Филипп Акинфович

Мать: Осипова Аксинья Семеновна

Бракосочетание
1901

Муж: Бухтин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: (Бухтина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бухтин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
11.02.1907

Дочь: (Бухтина) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Бухтин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.