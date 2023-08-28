Стрелков Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1986
Отец: Стрелков Александр Леонидович
Рождение ребёнка
20.05.2011
Дочь: Стрелкова Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Стрелкова Юлия Леонидовна
Рождение ребёнка
09.04.?
Сын: Стрелков Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Стрелкова Юлия Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно