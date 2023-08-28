Стрелков Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрелков Алексей Александрович

Стрелков Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1986

Отец: Стрелков Александр Леонидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.2011

Дочь: Стрелкова Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Стрелкова Юлия Леонидовна

Рождение ребёнка
09.04.?

Сын: Стрелков Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Стрелкова Юлия Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрелкова Юлия Леонидовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close