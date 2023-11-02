Торшина Пелагея Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1869 и 1874
Рождение ребёнка
01.06.1874
Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Торшин Петр Михайлов
Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов
Рождение ребёнка
05.04.1886
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов
Рождение ребёнка
15.08.1887
Сын: Торшин Флор Михайлов
Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов
Рождение ребёнка
01.07.1890
Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов
Рождение ребёнка
07.05.1894
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов
Рождение ребёнка
27.06.1896
Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов
Смерть
Неизвестно