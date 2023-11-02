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Торшина Пелагея Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1869 и 1874

Муж: Торшин Михаил Созонов

Рождение ребёнка
01.06.1874

Сын: Торшин Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов

Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Торшин Петр Михайлов

Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов

Рождение ребёнка
05.04.1886

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов

Рождение ребёнка
15.08.1887

Сын: Торшин Флор Михайлов

Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов

Рождение ребёнка
01.07.1890

Сын: Торшин Козьма Михайлов

Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов

Рождение ребёнка
07.05.1894

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов

Рождение ребёнка
27.06.1896

Сын: Торшин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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