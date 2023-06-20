(Болотникова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Болотникова) Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1903

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Чернов Иван

Рождение ребёнка
07.01.1905

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Чернов Иван

Рождение ребёнка
07.08.1906

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Чернов Иван

Рождение ребёнка
15.07.1908

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Чернов Иван

Рождение ребёнка
01.06.1909

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Чернов Иван

Рождение ребёнка
14.04.1913

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Чернов Иван

Рождение ребёнка
16.11.1915

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Чернов Иван

Рождение ребёнка
1918

Сын: Павел

Отец ребёнка: Чернов Иван

Рождение ребёнка
17.07.1920

Сын: Петр

Отец ребёнка: Чернов Иван

Рождение ребёнка
23.03.1923

Сын: Василий

Отец ребёнка: Чернов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Чернов Иван

Смерть
Неизвестно
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