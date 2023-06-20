(Болотникова) Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1903
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Чернов Иван
Рождение ребёнка
07.01.1905
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Чернов Иван
Рождение ребёнка
07.08.1906
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Чернов Иван
Рождение ребёнка
15.07.1908
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Чернов Иван
Рождение ребёнка
01.06.1909
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Чернов Иван
Рождение ребёнка
14.04.1913
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Чернов Иван
Рождение ребёнка
16.11.1915
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Чернов Иван
Рождение ребёнка
1918
Сын: Павел
Отец ребёнка: Чернов Иван
Рождение ребёнка
17.07.1920
Сын: Петр
Отец ребёнка: Чернов Иван
Рождение ребёнка
23.03.1923
Сын: Василий
Отец ребёнка: Чернов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Чернов Иван
Смерть
Неизвестно