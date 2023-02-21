Борисоглебская Капитолина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисоглебская Капитолина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1904 ст.

Сын: Борисоглебский Борис Николаевич

Отец ребёнка: Борисоглебский Николай Михайлович

Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисоглебский Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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