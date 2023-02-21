Борисоглебская Капитолина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1904 ст.
Сын: Борисоглебский Борис Николаевич
Отец ребёнка: Борисоглебский Николай Михайлович
Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно