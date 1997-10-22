Подолян Анатолий Васильевич
Место рожденияг. Фрунзе
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подолян Василий Исакович
Мать: Подолян Елена Михайловна
г. Фрунзе
Рождение ребёнка
22.10.1997
Дочь: Василиса Анатольевна
Мать ребёнка: Петрова Ольга Алексеевна
г. Сосновый Бор, Ленинградская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Ольга Алексеевна