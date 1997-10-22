Подолян Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодолян Анатолий Васильевич

Подолян Анатолий Васильевич

avatar

Место рождения

г. Фрунзе

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подолян Василий Исакович

Мать: Подолян Елена Михайловна

г. Фрунзе
Рождение ребёнка
22.10.1997

Дочь: Василиса Анатольевна

Мать ребёнка: Петрова Ольга Алексеевна

г. Сосновый Бор, Ленинградская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Ольга Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close