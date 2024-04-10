Андрушко Мацей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.02.1794
Жена: Андрушко (Штоп) Уршуля
Рождение ребёнка
24.02.1797
Дочь: (Андрушко) Виктория
Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Андрушко Марцин
Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля
Рождение ребёнка
15.01.1802
Дочь: Андрушко Агата
Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля
Рождение ребёнка
26.12.1806
Сын: Андрушко Стефан
Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Андрушко Йозеф
Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля
Рождение ребёнка
02.09.1811
Сын: Андрушко Ян
Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля
Рождение ребёнка
25.10.1814
Дочь: (Андрушко) Анна
Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля
Рождение ребёнка
25.10.1814
Дочь: (Андрушко) Гелена
Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля
Рождение ребёнка
21.03.1817
Дочь: Пясецкая (Андрушко) Бенедикта
Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Андрушко Францишк
Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля
Смерть
Неизвестно