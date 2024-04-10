Андрушко Мацей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрушко Мацей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1797 г.р.
Около 1800 г.р.
1802 г.р.
1806 г.р.
Около 1808 г.р.
1811 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
23.02.1794

Жена: Андрушко (Штоп) Уршуля

Рождение ребёнка
24.02.1797

Дочь: (Андрушко) Виктория

Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Андрушко Марцин

Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля

Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
15.01.1802

Дочь: Андрушко Агата

Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля

Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
26.12.1806

Сын: Андрушко Стефан

Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Андрушко Йозеф

Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля

Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
02.09.1811

Сын: Андрушко Ян

Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля

Рождение ребёнка
25.10.1814

Дочь: (Андрушко) Анна

Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля

Рождение ребёнка
25.10.1814

Дочь: (Андрушко) Гелена

Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля

Рождение ребёнка
21.03.1817

Дочь: Пясецкая (Андрушко) Бенедикта

Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля

Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Андрушко Францишк

Мать ребёнка: Андрушко (Штоп) Уршуля

Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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