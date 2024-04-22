Ефросинья Минова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Миней Кандратьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Анна Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Никитин (Ович)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Петр Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Семен Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Никитин (Ович)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Никитин (Ович)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1816