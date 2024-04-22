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Ефросинья Минова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Миней Кандратьев (Ич)

Мать: Прасковья Васильева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Анна Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Никитин (Ович)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Петр Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Семен Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Никитин (Ович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Никитин (Ович)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1816
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