Ковалев Василий Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1816
Рождение ребёнка
1819
Рождение ребёнка
27.10.1821
Мать ребёнка: Дарья Афанасьева
Артюшинская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825
Смерть
Неизвестно