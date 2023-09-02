Ковалев Василий Логинов 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалев Василий Логинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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1821 г.р.
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Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1816

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Афанасьева

Рождение ребёнка
1819

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Афанасьева

Рождение ребёнка
27.10.1821

Сын: Ковалев Стефан Васильев

Мать ребёнка: Дарья Афанасьева

Артюшинская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Афанасьева

Смерть
Неизвестно

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