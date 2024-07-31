Найденкова Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденкова Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Найденков Алексей

Отец ребёнка: Найденков Сергей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Найденков Андрей

Отец ребёнка: Найденков Сергей

Рождение ребёнка
1853

Сын: Найденков Иван

Отец ребёнка: Найденков Сергей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Найденков Стефан

Отец ребёнка: Найденков Сергей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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