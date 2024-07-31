Найденкова Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Найденков Алексей
Отец ребёнка: Найденков Сергей
Рождение ребёнка
1851
Сын: Найденков Андрей
Отец ребёнка: Найденков Сергей
Рождение ребёнка
1853
Сын: Найденков Иван
Отец ребёнка: Найденков Сергей
Рождение ребёнка
1856
Сын: Найденков Стефан
Отец ребёнка: Найденков Сергей
Смерть
Неизвестно