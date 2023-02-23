Бастрыкина Татьяна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Бастрыкина Анисья Бастрыкина
Отец ребёнка: Бастрыкин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Февронья Павловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
09.04.1866
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Бастрыкин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бастрыкин Григорий Павлович
Отец ребёнка: Бастрыкин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
20.10.1877
Отец ребёнка: Бастрыкин Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно