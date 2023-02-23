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Бастрыкина Татьяна Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Бастрыкина Анисья Бастрыкина

Отец ребёнка: Бастрыкин Павел Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Февронья Павловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Павел Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.04.1866

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Павел Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бастрыкин Федор Павлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Павел Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бастрыкин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Павел Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.10.1877

Сын: Бастрыкин Яков Павлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Павел Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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