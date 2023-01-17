Косачев Егор Евграфович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косачев Евграф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Косачева Неизвестно Исаковна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Косачева Неизвестно Исаковна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Косачева Неизвестно Исаковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Косачева Неизвестно Исаковна
В 1930-х проживал и работал в Свердловское с братом Николаем. Позднее жил в Егоршино, работал на шахте
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косачев Александр Егорович
Мать ребёнка: Косачева Неизвестно Исаковна
Смерть
Неизвестно