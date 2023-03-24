Стрельцов Никита Сергеевич
Место рожденияд. Изобище
Дата рождения03.03.1920
Дата смерти12.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1953
Сын: Стрельцов Александр Никитович
Мать ребёнка: Стрельцова Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрельцова Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрельцова Зинаида Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1983
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно
Чижовское кладбище