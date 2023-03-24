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Стрельцов Никита Сергеевич

Место рождения

д. Изобище

Дата рождения

03.03.1920

Дата смерти

12.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Место
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Рождение
03.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Изобище
Рождение ребёнка
23.03.1953

Сын: Стрельцов Александр Никитович

Мать ребёнка: Стрельцова Зинаида Яковлевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрельцова Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрельцова Зинаида Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Зинаида Яковлевна

Смерть
12.11.1983
Минск, Минск
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно
Чижовское кладбище
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