Василевский Иосиф Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевский Иосиф Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Бутрим Иосиф

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (BUTRYM) Rosa Язепава

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Бовтримович Каспер Иосифов

Мать ребёнка: Бутрым-Созанович (Лейтан) Татьяна Матвеева

Прудище, Логойский район, Минская область

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