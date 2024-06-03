Василевский Иосиф Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Бутрим Иосиф
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (BUTRYM) Rosa Язепава
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Бовтримович Каспер Иосифов
Мать ребёнка: Бутрым-Созанович (Лейтан) Татьяна Матвеева
Прудище, Логойский район, Минская область