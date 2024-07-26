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Киряков Василий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Киряков Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирякова Иулиания Федоровна

Бракосочетание
03.11.1900

Жена: Кирякова (Пасхина) Анфиса Михайловна

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.08.1905

Сын: Киряков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кирякова (Пасхина) Анфиса Михайловна

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.01.1907

Сын: Киряков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кирякова (Пасхина) Анфиса Михайловна

Восприемник-запасной старший унтер офицер Иван Васильевич Носков

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