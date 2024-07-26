Киряков Василий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Киряков Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1900
Рождение ребёнка
19.08.1905
Сын: Киряков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кирякова (Пасхина) Анфиса Михайловна
Рождение ребёнка
04.01.1907
Мать ребёнка: Кирякова (Пасхина) Анфиса Михайловна
Восприемник-запасной старший унтер офицер Иван Васильевич Носков