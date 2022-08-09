Швердт Schwerdt Анна Маргарета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвердт Schwerdt Анна Маргарета

Швердт Schwerdt Анна Маргарета

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

До 1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Швердт Schwerdt Готфрид Иоганнесович

Отец ребёнка: Швердт Schwerdt Иоганнес Николаусович

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швердт Schwerdt Иоганнес Николаусович

Смерть
До 1798
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close