Швердт Schwerdt Анна Маргарета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиДо 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Швердт Schwerdt Готфрид Иоганнесович
Отец ребёнка: Швердт Schwerdt Иоганнес Николаусович
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1798
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.