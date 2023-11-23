Клирикова (Розова) Мария Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1824
Дата смертиДо 1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1824
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Клириков Дмитрий Владимиров
Отец ребёнка: Клириков Владимир Флегонтов
Рождение ребёнка
23.05.1845
Сын: Клириков Алексей Владимиров
Отец ребёнка: Клириков Владимир Флегонтов
Рождение ребёнка
22.06.1846
Сын: Клириков Владимир Владимиров
Отец ребёнка: Клириков Владимир Флегонтов
Смерть
До 1847