Клирикова (Розова) Мария Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клирикова (Розова) Мария Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1824

Дата смерти

До 1847

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1824

Отец: Розов Дмитрий Иванов

Мать: Розова (Добротина) Александра Венедиктова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клириков Владимир Флегонтов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Клириков Дмитрий Владимиров

Отец ребёнка: Клириков Владимир Флегонтов

Рождение ребёнка
23.05.1845

Сын: Клириков Алексей Владимиров

Отец ребёнка: Клириков Владимир Флегонтов

Рождение ребёнка
22.06.1846

Сын: Клириков Владимир Владимиров

Отец ребёнка: Клириков Владимир Флегонтов

Смерть
До 1847

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