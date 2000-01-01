Финогин Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финогин Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Рябышева Фекла Васильева

Мать ребёнка: Финогина Степанида

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Финогин Егор Васильев

Мать ребёнка: Финогина Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финогина Степанида

Смерть
Неизвестно
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