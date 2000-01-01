Финогин Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Рябышева Фекла Васильева
Мать ребёнка: Финогина Степанида
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Мать ребёнка: Финогина Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Финогина Степанида
Смерть
Неизвестно