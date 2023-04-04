Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна
Место рожденияBelarus
Дата рождения?.08.1898
Дата смерти09.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1917
Сын: Полюхов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Полюхов Владимир Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Полюхов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Полюхов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Полюхов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полюхов Владимир Васильевич
Смерть
09.12.1979
Похороны
Неизвестно
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область