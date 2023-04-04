Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPolyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна

Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна

avatar

Место рождения

Belarus

Дата рождения

?.08.1898

Дата смерти

09.12.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Belarus
Рождение ребёнка
21.02.1917

Сын: Полюхов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Полюхов Владимир Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Полюхов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Полюхов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Полюхов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полюхов Владимир Васильевич

Смерть
09.12.1979
Похороны
Неизвестно
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close