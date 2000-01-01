Заботин Павел
Место рожденияСемипалатинская область
Дата рождения28.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1885
Отец: Заботин Степан
Мать: Марина
Семипалатинская область
Рождение ребёнка
18.03.1913
Сын: Заботин Борис
Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Прокопьевна
Верный
Бракосочетание
20.07.1913
Рождение ребёнка
19.07.1914
Дочь: Ироида
Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Прокопьевна
Верный
Рождение ребёнка
14.08.1916
Сын: Заботин Александр
Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Прокопьевна
Верный
Рождение ребёнка
19.06.1919
Сын: Заботин Николай
Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Прокопьевна
Алма-Ата
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда (Анастасия?)
Мать ребёнка: (жена первого брака)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: (жена первого брака)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (жена первого брака)
Смерть
Неизвестно