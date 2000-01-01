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Заботин Павел

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Место рождения

Семипалатинская область

Дата рождения

28.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1885

Отец: Заботин Степан

Мать: Марина

Семипалатинская область
Рождение ребёнка
18.03.1913

Сын: Заботин Борис

Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Прокопьевна

Верный
Бракосочетание
20.07.1913

Жена: Кириченко Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
19.07.1914

Дочь: Ироида

Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Прокопьевна

Верный
Рождение ребёнка
14.08.1916

Сын: Заботин Александр

Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Прокопьевна

Верный
Рождение ребёнка
19.06.1919

Сын: Заботин Николай

Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Прокопьевна

Алма-Ата
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда (Анастасия?)

Мать ребёнка: (жена первого брака)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: (жена первого брака)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (жена первого брака)

Смерть
Неизвестно
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