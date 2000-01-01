Konradi (Karlowna) Julia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Konradi (Karlowna) Julia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1914

Дата смерти

Около 1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Konradi (fridrichowisch) Ernst

Borodajewka Marksowitsch Rajon, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Konradi (fridrichowisch) Ernst

Смерть
Около 1989
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