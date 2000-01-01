Konradi (Karlowna) Julia
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1914
Дата смертиОколо 1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Konradi (fridrichowisch) Ernst
Borodajewka Marksowitsch Rajon, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1989