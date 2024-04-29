Каганов Лев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каганов Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каганов Натан Львович

Мать ребёнка: Каганова Анна Наумовна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Каганов Неух Лейбович (Наум Львович)

Мать ребёнка: Каганова Анна Наумовна

Рождение ребёнка
01.05.1902

Сын: Каганов Израиль Львович

Мать ребёнка: Каганова Анна Наумовна

г. Климовичи, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

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