Каганов Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каганова Анна Наумовна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Каганов Неух Лейбович (Наум Львович)
Мать ребёнка: Каганова Анна Наумовна
Рождение ребёнка
01.05.1902
Мать ребёнка: Каганова Анна Наумовна
г. Климовичи, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно