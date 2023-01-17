Пислегин Бекты Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пислегин Бекты Миронов

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Место рождения

Большая Тукля

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Тукля
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Пислегин Пислег (Данило) Бектыев (Петрович)

Мать ребёнка: не указана

Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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