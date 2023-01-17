Пислегин Бекты Миронов
Место рожденияБольшая Тукля
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Большая Тукля
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Пислегин Пислег (Данило) Бектыев (Петрович)
Мать ребёнка: не указана
Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно