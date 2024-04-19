Глушкова (Филиппова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1957
Рождение ребёнка
13.09.1981
Дочь: Исаева Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область