Глушкова (Филиппова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Филиппова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1957

Отец: Филиппов Алексей Прокопьевич

Мать: Филиппова Елена Петровна

Рождение ребёнка
13.09.1981

Дочь: Исаева Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
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