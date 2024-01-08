Ильина Татьяна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Ильин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Линькова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Ильин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Ильин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Ильин Михаил Ильич
Смерть
1986