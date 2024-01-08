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Ильина Татьяна Филипповна

Место рождения

Дубки, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Макаров Филипп Макарович

Мать: Миронова Ульяна Мироновна

Дубки, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ильин Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Ильин Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Линькова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Ильин Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Ильин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Ильин Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1944

Сын: Ильин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ильин Михаил Ильич

Резекне, Rēzekne
Смерть
1986
Резекне, Rēzekne

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