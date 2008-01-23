(Сафаргалеева) Ляля
Место рожденияреспублика Башкортостан
Дата рождения19.03.1961
Дата смерти23.01.2008
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1961
Отец: Сафаргелеев Айрат Гильманович
Мать: Лилия Гадыловна
республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1990
Дочь: Федейкина Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Федейкин Владимир Леонидович
Россия
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.2008
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область