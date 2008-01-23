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(Сафаргалеева) Ляля

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Место рождения

республика Башкортостан

Дата рождения

19.03.1961

Дата смерти

23.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1961

Отец: Сафаргелеев Айрат Гильманович

Мать: Лилия Гадыловна

республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1990

Дочь: Федейкина Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Федейкин Владимир Леонидович

Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Федейкин Владимир Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федейкин Владимир Леонидович

Смерть
23.01.2008
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
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