Переверзина (Коновалова) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзина (Коновалова) Арина

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Место рождения

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Иван

Мать: Коновалова Марфа

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переверзин Николай

Отец ребёнка: Переверзин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Переверзин Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переверзин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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