Переверзина (Коновалова) Арина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Иван
Мать: Коновалова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переверзин Николай
Отец ребёнка: Переверзин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Переверзин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно