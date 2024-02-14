Камалетдинов Хасян Камаль Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамалетдинов Хасян Камаль Улы

Камалетдинов Хасян Камаль Улы

Место рождения

д. Актуково Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасянов Рашит

Мать ребёнка: Галифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасянов Мансур

Мать ребёнка: Галифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасянов Максут

Мать ребёнка: Галифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хасянова) Афия

Мать ребёнка: Галифя

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.