Камалетдинов Хасян Камаль Улы
Место рожденияд. Актуково Нижегородской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасянов Рашит
Мать ребёнка: Галифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасянов Мансур
Мать ребёнка: Галифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасянов Максут
Мать ребёнка: Галифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хасянова) Афия
Мать ребёнка: Галифя
Смерть
Неизвестно