Сереброва (Базанова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сереброва (Базанова) Нина Николаевна

Место рождения

Бабцыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1958

Отец: Базанов Николай Алексеевич

Мать: Базанова Ираида Анатольевна

Бабцыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1981

Сын: Серебров Андрей Валериевич

Отец ребёнка: Серебров Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
12.08.1988

Дочь: Скороходова Татьяна Валериевна

Отец ребёнка: Серебров Валерий Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1991

Дочь: Казакова Елена Валериевна

Отец ребёнка: Серебров Валерий Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебров Валерий Владимирович

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