Сереброва (Базанова) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1958
Рождение ребёнка
15.08.1981
Сын: Серебров Андрей Валериевич
Отец ребёнка: Серебров Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
12.08.1988
Дочь: Скороходова Татьяна Валериевна
Отец ребёнка: Серебров Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
26.06.1991
Дочь: Казакова Елена Валериевна
Отец ребёнка: Серебров Валерий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно