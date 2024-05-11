Наталья Алексеевна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Алексей Васильевич

Мать: Ксения Кузминична

Упоминание
1787
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева 19 Козма Федоров 59 зять его Алексей Васильев 20 жена его Ксения Козмина 19 дочь их Наталья 1
Смерть
Неизвестно

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