Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Алексей Васильевич
Мать: Ксения Кузминична
Упоминание
1787
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева 19 Козма Федоров 59 зять его Алексей Васильев 20 жена его Ксения Козмина 19 дочь их Наталья 1
Смерть
Неизвестно