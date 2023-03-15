Голубев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Клявлина Татьяна

Мать ребёнка: Голубева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Василий

Мать ребёнка: Голубева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Алекей

Мать ребёнка: Голубева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Голубева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Любовь

Смерть
Неизвестно
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