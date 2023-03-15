Голубев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Клявлина Татьяна
Мать ребёнка: Голубева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Василий
Мать ребёнка: Голубева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Алекей
Мать ребёнка: Голубева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Голубева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубева Любовь
Смерть
Неизвестно