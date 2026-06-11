Микитин Тит Иванов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Микитин Тит Иванов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Микитин ИванНеизвестно г.р.
Дети
Микитин Епифан Титов1663 г.р.
Микитин Владимир Титов1666 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Микитин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микитин Яков Титов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микитин Павел Титов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1663

Сын: Микитин Епифан Титов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1666

Сын: Микитин Владимир Титов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Микитин Каленик Титов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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