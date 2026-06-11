Микитин Тит Иванов
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецМикитин ИванНеизвестно г.р.
Дети
Микитин Епифан Титов1663 г.р.
Микитин Владимир Титов1666 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Микитин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микитин Яков Титов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микитин Павел Титов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1663
Сын: Микитин Епифан Титов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1666
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1668
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно