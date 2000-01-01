Тимуршина (Гайнутдинова) Надия Никандоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимуршина (Гайнутдинова) Надия Никандоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1942

Отец: Потехин Никандор Маркович

Мать: Измайлова Бибизакиря Абдулловна

Рождение ребёнка
19.01.1952

Сын: Тимуршин Рустем Ринатович

Отец ребёнка: Тимуршин Ринат

Рождение ребёнка
30.03.1967

Дочь: Акулова Гульнара Ринатовна

Отец ребёнка: Тимуршин Ринат

Рождение ребёнка
1977

Сын: Тимуршин Руслан Ринатович

Отец ребёнка: Тимуршин Ринат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимуршин Ринат

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