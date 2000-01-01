Тимуршина (Гайнутдинова) Надия Никандоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1942
Рождение ребёнка
19.01.1952
Сын: Тимуршин Рустем Ринатович
Отец ребёнка: Тимуршин Ринат
Рождение ребёнка
30.03.1967
Дочь: Акулова Гульнара Ринатовна
Отец ребёнка: Тимуршин Ринат
Рождение ребёнка
1977
Сын: Тимуршин Руслан Ринатович
Отец ребёнка: Тимуршин Ринат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимуршин Ринат