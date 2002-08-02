Зайцева Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1933
Дата смерти02.08.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
02.08.2002