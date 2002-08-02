Зайцева Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1933

Дата смерти

02.08.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
02.08.2002
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