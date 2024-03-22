Лыткин Михаил Семенов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Лыткин Семен Васильев
Рождение ребёнка
01.01.1818
Дочь: Мелания Михайлова
Мать ребёнка: Настасья Сидорова
Рождение ребёнка
15.07.1820
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Настасья Сидорова
Рождение ребёнка
03.04.1823
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Настасья Сидорова
Рождение ребёнка
27.03.1826
Мать ребёнка: Настасья Сидорова
Рождение ребёнка
17.10.1827
Мать ребёнка: Настасья Сидорова
Рождение ребёнка
18.09.1832
Дочь: Фекла Михайлова
Мать ребёнка: Настасья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Сидорова
Смерть
Неизвестно