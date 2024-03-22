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Лыткин Михаил Семенов

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Лыткин Семен Васильев

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.01.1818

Дочь: Мелания Михайлова

Мать ребёнка: Настасья Сидорова

Рождение ребёнка
15.07.1820

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Настасья Сидорова

Рождение ребёнка
03.04.1823

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Настасья Сидорова

Рождение ребёнка
27.03.1826

Сын: Лыткин Ларион Михайлов

Мать ребёнка: Настасья Сидорова

Рождение ребёнка
17.10.1827

Сын: Лыткин Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Настасья Сидорова

Рождение ребёнка
18.09.1832

Дочь: Фекла Михайлова

Мать ребёнка: Настасья Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Сидорова

Смерть
Неизвестно
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