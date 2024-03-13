Анисим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Павел
Мать: Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Авдотья Анисимовна
Мать ребёнка: Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Яков Анисимович
Мать ребёнка: Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Дей Анисимович
Мать ребёнка: Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Спиридон Анисимович
Мать ребёнка: Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анисья Анисимовна
Мать ребёнка: Авдотья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Михайловна
Смерть
Неизвестно