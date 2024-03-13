Анисим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Павел

Мать: Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Авдотья Анисимовна

Мать ребёнка: Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Яков Анисимович

Мать ребёнка: Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Дей Анисимович

Мать ребёнка: Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Спиридон Анисимович

Мать ребёнка: Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анисья Анисимовна

Мать ребёнка: Авдотья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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