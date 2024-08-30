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Ступин Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

20.10.1757

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Ступин Федор Петрович

Мать: Ступина Ефросия Федоровна

Бракосочетание
21.01.1741

Жена: Ступина Фотиния Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Ступина) Федора Алексеевна

Мать ребёнка: Ступина Фотиния Яковлевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Ступин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ступина Фотиния Яковлевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Ступин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Ступина Фотиния Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Ступин Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Ступина Фотиния Яковлевна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Ступина) Евфимия Алексеевна

Мать ребёнка: Ступина Фотиния Яковлевна

Смерть
20.10.1757
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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