Ступин Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти20.10.1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Ступин Федор Петрович
Бракосочетание
21.01.1741
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Ступина) Федора Алексеевна
Мать ребёнка: Ступина Фотиния Яковлевна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Ступина Фотиния Яковлевна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Ступина Фотиния Яковлевна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Ступина Фотиния Яковлевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Ступина) Евфимия Алексеевна
Мать ребёнка: Ступина Фотиния Яковлевна
Смерть
20.10.1757