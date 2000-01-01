Тихонов Павел Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1949
Сын: Тихонов Александр Павлович
Мать ребёнка: Тихонова Антонина
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Куражова Галина Павловна
Мать ребёнка: Тихонова Антонина
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Шмелева Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Тихонова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Антонина
Смерть
Неизвестно