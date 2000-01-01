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Тихонов Павел Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Тихонов Георгий Федорович

Мать: Тихонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Тихонов Александр Павлович

Мать ребёнка: Тихонова Антонина

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Куражова Галина Павловна

Мать ребёнка: Тихонова Антонина

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Шмелева Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Тихонова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Антонина

Смерть
Неизвестно
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