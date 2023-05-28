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Иванов Иван Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Иванов Ефрем

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Иванов Потап Иванович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Ивановна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Иванов Петр Иванович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Ивановна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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