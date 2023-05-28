Иванов Иван Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Иванов Ефрем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Иванова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иванов Петр Иванович
Мать ребёнка: Иванова Наталья Ивановна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно