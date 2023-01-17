Шадрин Валерий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрин Валерий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шадрин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1993

Дочь: Анкудинова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Афанасьева Тамара Петровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадрин Антон Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадрин Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

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