Шадрин Валерий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шадрин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1993
Дочь: Анкудинова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Афанасьева Тамара Петровна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадрина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадрин Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: не указана