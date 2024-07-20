Пашенцев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашенцев Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашенцева (Кирина) Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
09.06.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашенцева (Кирина) Евдокия Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашенцева (Кирина) Евдокия Фоминична

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