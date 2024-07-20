Пашенцев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пашенцева (Кирина) Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
09.06.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пашенцева (Кирина) Евдокия Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно