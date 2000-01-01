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Ходырева Екатерина Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1902 ст.

Сын: Ходырев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ходырев Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Ходырев Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ходырев Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.03.1913

Сын: Ходырев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ходырев Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.02.1915

Сын: Ходырев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ходырев Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1916 ст.

Дочь: Михайловна

Отец ребёнка: Ходырев Михаил Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Михаил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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