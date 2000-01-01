Ходырева Екатерина Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1902 ст.
Сын: Ходырев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Ходырев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Ходырев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ходырев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.03.1913
Отец ребёнка: Ходырев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.02.1915
Сын: Ходырев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ходырев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1916 ст.
Дочь: Михайловна
Отец ребёнка: Ходырев Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно