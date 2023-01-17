Потяркина-Манкина (Дрокина) Анастасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина-Манкина (Дрокина) Анастасия Иосифовна

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Место рождения

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

15.12.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
10.02.1848 ст.
Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО
Бракосочетание
11.02.1848 ст.

Муж: Потяркин Михаил Павлович/незаконнорожденный

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.867об.
Рождение ребёнка
02.12.1848

Сын: Потяркин-Манкин Аввакум Михайлович

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Павлович/незаконнорожденный

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.07.1850 ст.

Сын: Потяркин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Павлович/незаконнорожденный

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
15.12.1872 ст.
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
от чахотки справка ГААО Ф.29 Оп.21 Д.124 Л.707об.
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