Потяркина-Манкина (Дрокина) Анастасия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти15.12.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
10.02.1848 ст.
справка ГААО
Бракосочетание
11.02.1848 ст.
справка ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.867об.
Рождение ребёнка
02.12.1848
Рождение ребёнка
16.07.1850 ст.
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Павлович/незаконнорожденный
Смерть
15.12.1872 ст.
от чахотки справка ГААО Ф.29 Оп.21 Д.124 Л.707об.