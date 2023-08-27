Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Пучков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пучков Василий
Отец ребёнка: Пучков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пучков Иван
Отец ребёнка: Пучков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даньшина Матрена
Отец ребёнка: Пучков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пучкова Марфа
Отец ребёнка: Пучков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пучкова Феодосия\Фаина Петровна
Отец ребёнка: Пучков Петр
Смерть
Неизвестно