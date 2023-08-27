Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно

Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Пучков Максим Петрович

Отец ребёнка: Пучков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучков Василий

Отец ребёнка: Пучков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучков Иван

Отец ребёнка: Пучков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даньшина Матрена

Отец ребёнка: Пучков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пучкова Марфа

Отец ребёнка: Пучков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пучкова Феодосия\Фаина Петровна

Отец ребёнка: Пучков Петр

Смерть
Неизвестно
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