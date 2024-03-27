(Мифтахова) Жамиля
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мифтяхов Мунип
Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мифтяхов Мунир
Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мифтяхов Гаяр
Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мифтяхов Хайдяр
Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мифтяхов Магсум
Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович
Смерть
Неизвестно