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(Мифтахова) Жамиля

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
08.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Мунип

Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Мунир

Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Гаяр

Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Хайдяр

Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Магсум

Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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